Порошенко подписал контрсанкции против России

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который разрешает введение Украиной ответных экономических санкции против России.

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что Порошенко подписал закон "О внешнеэкономической деятельности" (относительно предоставления полномочий правительства применять адекватные меры экономического характера к государству-агрессору).

"Возвращен с подписью от президента (28.12.2015)", — говорится в статусе документа.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина уже подготовила набор контрмер, которые будут применены против России, заявившей о введении эмбарго в отношении украинского экспорта также с 1 января 2016 года.