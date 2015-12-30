Боевики ощутимо снизили обстрелы наших позиций, но горячо было под Донецком

В зоне проведения АТО на Донбассе наблюдается ощутимое снижение активности пророссийских незаконных вооруженных формирований. Всего, в течение минувших суток захватчики 22 раза нарушили режим "полной тишины". Наши воины огонь в ответ не открывали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, с 18.00, 29 декабря, до полуночи зафиксировано 14 случаев применения боевиками оружия против подразделений сил АТО. Подавляющее большинство этих обстрелов —неприцельны.

Однако вечером бандиты открывали прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов по нашим позициям у Новотроицкого, что в 10 км севернее Волновахи.

Под Донецком оккупанты со стрелецкого оружия и гранатометов били по опорным пунктам сил АТО на подступах к Марьинки, а в районе Опытно активно работал вражеский снайпер.

Неприцельные выстрелы в сторону наших позиций зафиксированы в районе Песок, Опытного, Новгородского и Троицкого. В основном из стрелкового оружия и гранатометов.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.