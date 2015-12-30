Военные отказались выполнять приказ Турчинов стрелять по "зеленым человечкам" в Крыму — Парубий

Военные, которые дислоцировались в Крыму во время захвата российскими "зелеными человечками" полуострова, отказывались выполнять приказы Александра Турчинова, который на тот момент исполнял обязанности президента.

Об этом сообщил нардеп, вице-спикер Верховной Рады Андрей Парубий в интервью изданию Цензор. НЕТ.

По его словам, почти половина украинских военных тогда перешли на сторону России.

"Свое нежелание защищать Украину эти военные потом объясняли тем, что они не получали приказов. Однако приказы были", — отметил нардеп.

"Помню характерный момент. С одного из кораблей сообщают, что готовится его штурм. Турчинов забирает в этот момент трубку у министра обороны и говорит: "Стрелять можете, защищая объект?" Ответ был положительный. Через час узнаем, что корабль был захвачен", — сказал чиновник.

По словам Парубия, в то время в украинской армии и спецслужбах было большое количество агентов влияния, никто не знал, "где можно было опереться, а где бы тебя предали и стреляли в спину"

Однако Украине удалось остановить "Русскую весну", заверил вице-спикер, добавив, что теперь армия переформатирована, а ее части стали боеспособными.

Напомним, экс-глава СБУ Николай Маломуж заявлял, что украинская разведка знала о планах России по захвату Крыма, однако высшее руководство государства не придало этому должного значения.

По его словам, силовики не приняли эффективные действия на опережение.

Ранее "Главред" сообщал, что спикер Верховной Рады Александр Турчинов рассказал: еще в 2013-м экс-президент Виктор Янукович знал о готовящейся агрессии со стороны России, но проигнорировал данные разведки