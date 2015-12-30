Ротация в ЛНР: "ненадежные" части меняют теми, кто выполнит приказы кураторов

На оккупированных территориях Луганщины аналитическим отделом ГИ "Права справа" зафиксирована передислокация тяжелой бронетехники боевиков и "Уралов" с живой силой.

В частности, у села Николаевка (Станично-Луганский район) замечены РСЗО "Град", два танка и пехота боевиков (четыре "Урала")

Передислокацию бронетехники боевики объясняют аналогичными действиями, происходящими со стороны Вооруженных сил Украины.

"ВСУ стянули 30 единиц техники к линии соприкосновения. Так, в Ольховую отмечено прибытие колонны из 30 единиц техники на территорию кирпичного завода. В том числе в составе колонны было 10 танков и 10 БТР", — говорится в сообщении боевиков.

Но есть такие факты передислокации техники и живой силы боевиков, которые невозможно объяснить ответом на аналогичные действия со стороны ВСУ.

Например, на днях из Первомайска Луганской области в сторону села Калинового, откуда ведется провокационный огонь по Попасной, были переброшены БТРы с бортовыми номерами с 361 по 369. А из поселка Лозовское под Зимогорье на Бахмутскую трассу были переброшены четыре БМП и живая сила боевиков.

По данным аналитотдела "Правої справи", сейчас на оккупированных территориях происходит ротация — "неблагонадежные" части заменяют более опытными, которые прошли обучение и будут гарантированно выполнять приказы командования и российских кураторов ЛНР.

Дмитрий Снегирев