СБУ запретила въезд в Украину простреленному в ногу Рогозину

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну вице-премьеру Российской Федерации Дмитрию Рогозину.

Об этом говориться в ответе СБУ на информационный запрос издания "Апостроф".

"На основании ст. 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" депутату Европарламента Янушу Корвину-Микке и гражданину РФ Д. Рогозину запрещен въезд на территорию Украины", — отмечается в ответе СБУ.

Отметим, ранее польский евродепутат Корвин-Микке объявлял Украину врагом Польши.

Напомним, ранее сообщалось о том, что вице-премьер Дмитрий Рогозин во время тренировочной стрельбы в тире случайно ранил себя в ногу.