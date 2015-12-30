Порошенко назначил нового командующего Нацгвардии Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Юрия Аллерова командующим Нацгварии Украины.

Президент подписал указ во время выступления в Национальной академии Нацгвардии Украины в Харькове, передает УНИАН.

"Рад представить нового руководителя Национальной гвардии Украины - генерала Юрия Аллерова", — заявил Президент.

Порошенко отметил, что 27 декабря вступили в силу изменения в закон о Нацгвардии. Согласно которым, в том числе, регламентируются назначения командования. По словам президента, в частности, изменения в закон предусматривают в случае провозглашения военного положения подчинения гвардии министру обороны.

Порошенко подчеркнул, что, учитывая такие изменения было бы неправильно оставлять НГУ без командующего. Президент отметил, что Аллеров стоял у истоков НГУ, в составе вооруженных сил участвовал в конфликте на Донбассе. Порошенко подчеркнул, что сын Аллерова служил на одном из самых опасных направлений фронта и генерал не скрывал его от боевых действий.

"Я видел твердость и патриотизм этого генерала", — подчеркнул Президент и выразил уверенность, что это назначение поддержат все гвардейцы.

Отмечается, что с 6 февраля 2015 года и.о. командующего Нацгвардии Украины был генерал Николай Балан.

Аллеров Юрий Владимирович родился 6 февраля 1964 года во Львове, советский и украинский военный, генерал-лейтенант, кавалер ордена Богдана Хмельницкого III степени.

До назначения на должность командующего Нацгвардии занимал должность главного инспектора Министерства обороны Украины.

Радий представити нового очільника Національної гвардії України - генерала Юрія Аллєрова pic.twitter.com/NlntJbsiyi — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 декабря 2015





Напомним, ранее Президент заявил, что в Украине на восточном направлении созданы три оборонительные рубежа, оборудовано более 410 ротных и взводных опорных пунктов, продолжается оборудование еще 70.

Фото: "Думская".