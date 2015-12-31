Убежать с Донбасса России не позволяет "пацанская гордость" — эксперт

Для России Донбасс, как чемодан без ручки, но лихорадочно оттуда убежать им "пацанская гордость не позволяет".

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, на этой неделе самым важным событием был телефонный разговор лидеров "Нормандской четверки".

"Ситуация у нас утратила динамизм — всё пошло вяленько) Но это и хорошо в том плане, что договорились не стрелять и надеемся, что мы не будем терять наших золотых ребят. А "вяленько" в том смысле, что изменения к Конституции мы не приняли до НГ, а Россия не вывела войска. Им этот Донбасс, как чемодан без ручки, но лихорадочно оттуда убежать им тоже пацанская гордость не позволяет", — говорит Пономарь.

Однако, по мнению обозревателя, самое главное — это провести выборы.

"И здесь наша позиция твердая- любые выборы нам не нужны. Нам нужны выборы= как на территории Украины- с нашими СМИ, нашими партиями и под жестким международным мониторингом. Подождем, пока они дозреют", — отмечает эксперт.

Пономарь также считает, что наша позиция в миллион раз выгоднее, чем российская. Так как время абсолютно работает на нас и против них.

"Каждый месяц мы укрепляем армию и реформируемся (хочется, конечно, быстрее), а Россия приближается к своему фиаско, учитывая то, что санкции против нее постоянно усиливаются и продлеваются и учитывая динамику мировых цен на нефть.

в) Исходя из п. б) у нас есть и будет всегда выбор вариантов решения ситуации, а у России- нет, ибо время их противник и наш союзник", — говорит он.

Также, по мнению эксперта, не стоит забывать, что, чем сильнее мы становимся,- тем выше вероятность нашей операции "Буря".

"Я не говорю, что она будет, и не говорю, что будет скоро, но гипотетически... Также возможны различные варианты с миротворческими миссиями и так далее.

Поэтому наблюдаем с умеренным оптимизмом. Главное- провести выборы до лета и всё должно нормализоваться.

Донбасс и Крым, держитесь!

Вы- это Украина и надеемся, что в следующем году мы все будем вместе под нашим флагом, — подытожил Пономарь.

Напомним, ранее Пономарь рассказал о 12-ти "ударах в спину России" в этом году.

фото: proua.com.ua