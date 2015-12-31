Убежать с Донбасса России не позволяет "пацанская гордость" — эксперт

Пономарь отметил, хоршо, что договорились не стрелять на Донбассе и надеемся, что "мы не будем терять наших золотых ребят".
Для России Донбасс, как чемодан без ручки, но лихорадочно оттуда убежать им "пацанская гордость не позволяет".
Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.
По его словам, на этой неделе самым важным событием был телефонный разговор лидеров "Нормандской четверки".
"Ситуация у нас утратила динамизм — всё пошло вяленько) Но это и хорошо в том плане, что договорились не стрелять и надеемся, что мы не будем терять наших золотых ребят. А "вяленько" в том смысле, что изменения к Конституции мы не приняли до НГ, а Россия не вывела войска. Им этот Донбасс, как чемодан без ручки, но лихорадочно оттуда убежать им тоже пацанская гордость не позволяет", — говорит Пономарь.
Однако, по мнению обозревателя, самое главное — это провести выборы.
"И здесь наша позиция твердая- любые выборы нам не нужны. Нам нужны выборы= как на территории Украины- с нашими СМИ, нашими партиями и под жестким международным мониторингом. Подождем, пока они дозреют", — отмечает эксперт.
Пономарь также считает, что наша позиция в миллион раз выгоднее, чем российская. Так как время абсолютно работает на нас и против них.
"Каждый месяц мы укрепляем армию и реформируемся (хочется, конечно, быстрее), а Россия приближается к своему фиаско, учитывая то, что санкции против нее постоянно усиливаются и продлеваются и учитывая динамику мировых цен на нефть.
в) Исходя из п. б) у нас есть и будет всегда выбор вариантов решения ситуации, а у России- нет, ибо время их противник и наш союзник", — говорит он.
Также, по мнению эксперта, не стоит забывать, что, чем сильнее мы становимся,- тем выше вероятность нашей операции "Буря".
"Я не говорю, что она будет, и не говорю, что будет скоро, но гипотетически... Также возможны различные варианты с миротворческими миссиями и так далее.
Поэтому наблюдаем с умеренным оптимизмом. Главное- провести выборы до лета и всё должно нормализоваться.
Донбасс и Крым, держитесь!
Вы- это Украина и надеемся, что в следующем году мы все будем вместе под нашим флагом, — подытожил Пономарь.
Напомним, ранее Пономарь рассказал о 12-ти "ударах в спину России" в этом году.
фото: proua.com.ua