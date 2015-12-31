У Порошенко рассказали о самых горячих точках на Донбассе: карта зоны АТО

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО противник снова применил тяжелое вооружение не нескольких участках фронта, однако, на общую обстановку на линии соприкосновения это не повлияло. Также в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Согласно данным военных на Луганском направлении, боевики придерживаются режим тишины.

На Донецком направлении, в течение суток враг несколько раз нарушил режим тишины вблизи пос. Троицкое, что на границе Луганской и Донецкой областей. Во время последнего, вечернего обстрела боевики применили БМП. Зато в окрестностях пос. Луганское впервые за много недель вчера было спокойно.

В Зайцево вчера вечером зафиксировано 2 вражеских обстрелов с 82-мм миномета. Один из них велся с юга, второй — с востока. Окрестности пос. Новгородское вчера были наиболее беспокойным местом по всей линии соприкосновения — там зафиксировано 12 обстрелов.

В районе Донецкого аэропорта обстановка остается напряженной. Пески боевики обстреляли из минометов. В районе Авдеевки — было тихо.

На Мариупольском направлении противник нарушил режим в Марьинке, одновременно ведя огонь по двум наших опорных пунктах. Огонь был прицельным, отметили в штабе.

Напомним, в штабе АТО отмечали, что ситуация в зоне проведения АТО остается сложной. В частности, 30 декабря противник совершил 31 обстрел позиций сил АТО из стрелкового оружия и гранатометов