Блогер любителям "русского мира": кремлевским карликам плевать на крымчан, они любят только бабло

Кремлевские карлики любят только бабло, и чтобы его не потерять, они пожертвуют собственными гражданами, не говоря уже про крымчан, поэтому придумали соцопрос, согласно которому и хотят оставить оккупированный Крым без электроэнергии.

Об этом пишет блогер, помощник народного депутата Украины Денис Пятигорец на своей странице Facebook.

По мнению блогера, Украину ждут долгие и утомительные юридические разборки с Россией по Крыму.

"И вопрос не будет стоять глобально — признать Крым украинским или российским. Это вообще не вопрос для международных арбитражей. Вопрос будет в деньгах. В огромных деньгах. И вот тут все эти политические хитросплетения и конституционные тонкости, равно как и "право нации на самоопределение", на которое ссылается РФ, едва ли помогут. Скорее наоборот…", — пишет он.

"Украина (устами Джемилева) делает России неприличное предложение — дадим вам свет, но только по официальному договору. Причем договор должен подписываться не между госпредприятиями России и Украины, а между соответствующими министерствами. В договоре Крым должен называться не "Крымским федеральным округом", а Автономной республикой Крым и в скобках — временно оккупированной РФ территорией Украины. И теперь представьте, что будет, если условия Украины были бы выполнены? У Украины появится железное доказательство своей правоты во всех хозяйственных спорах с Россией по Крыму в международных судах. Министерство РФ подписало бумагу, где написано, что Крым украинский и временно оккупирован. Причем Крым остался бы оккупированным. Но вот Россия проиграла бы многомиллиардные споры в пользу Украины.

Россия, не смотря на слабоумие своих руководителей, не могла этого не заметить. Поэтому у Путяши была дилемма — подписать документ, дать крымчанам свет, не ставить под угрозу их комфорт, здоровье и даже жизнь, не ставить под угрозу будущий курортный сезон (кому нафиг нужно ехать в каменный век?), но в итоге проиграть Украине суды на 10-15 млрд. баксов. Или второй вариант — пока что сохранить деньги, но кинуть крымчан — причем убедить их, что они сами выбрали для себя это невиданное благо.

Ну и понеслось. Сначала гоблин Аксенов начал готовить общественное мнение, что украинская электроэнергия Крыму не нужна. Потом Путяша стал об этом косвенно намекать. Но в итоге Карлито придумал соцопрос — дескать, пусть сами решают. Дальше все по методичке — цифры с головы и крымчане со свечками в одном месте.

Смиритесь, любители русского мира, пишет блогер, кремлевским карликам на вас плевать. Даже еще больше плевать, чем на свой собственный народ. Они любят только бабло! И чтобы не потерять бабло, они пожертвуют собственными гражданами, не говоря уже про крымчан. Причем ирония в том, что Украина бабки у России все равно отсудит. Но только на 10-15 месяцев позже. Так что ваше благополучие — это даже не деньги, это возможность для Путяши побыть со своими миллиардами лишние 10-15 месяцев", — подчеркнул блогер.

Напомним, секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия, скорее всего, не будет подписывать с Украиной контракт на поставку электроэнергии в Крым, если Киев будет настаивать на положении в контракте о принадлежности полуострова украинской стороне.