В праздничные дни боевикам надоело воевать: массового бегут из донецкого аэропорта

В первые дни 2016 года в зоне проведения АТО на Донбассе 13 боевиков ДНР бежали из позиций в Донецком аэропорту. За новогодние праздники в рядах противника наблюдается снижение дисциплины и ухудшение психологического состояния боевиков.

Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За праздничный период в рядах противника наблюдается снижение дисциплины и ухудшение психологического состояния боевиков. За первые дни 2016 13 боевиков из состава так называемого "11 отдельного мотострелкового полка" бандформирования ДНР (место дислокации — Макеевка) бежали из позиций в Донецком аэропорту", — отметил Лысенко.

По его словам, 3 января, обстановка в районе проведения АТО стабилизировалась. Тяжелое вооружение враг не применял.

Про этом, на Луганском направлении противник традиционно соблюдает "полную тишину".

На Донецком направлении боевики обстреляли украинские позиции вблизи Светлодарска, восточнее Новгородского и в Донецком аэропорту. Почти все обстрелы были неприцельными. В Новгородском снова работал снайпер противника.

На Мариупольском направлении враг нарушил режим тишины в с. Широкино. Боевики дважды открывали огонь по нашим позициям из гранатометов. Оба обстрела были прицельными, но непродолжительными, говорится в сообщении.

По словам Лысенко, за прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Ранее в штабе АТО сообщали, что в течение суток было зафиксировано 11 вражеских обстрелов наших позиций.