Бизнесмен о смерти главного разведчика России: началась охота на виновных в крушении "Боинга"

Российский бизнесмен и экономист Слава Рабинович намекнул, что начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба ВС РФ Игоря Сергуна могли убить.

Об этом аналитик написал на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт выразил мнение, что умерший военнослужащий мог быть причастен к крушению "Боинга" на востоке Украины.

"Охота на виновных в гибели МН-17 над Донбассом началась. Не в Гааге (там находится Международный уголовный суд — ред.). Прямо в Москве. Старыми методами", — отметил он.

Начальник Главного разведывательного управления Игорь Сергун скоропостижно скончался на 59-м году жизни. Охота на винов... Опубліковано Slava Rabinovich 4 січня 2016 р.

Напомним, ранее российский журналист Александр Сотник сообщил, что Игорь Сергун мог оказаться на скамье подсудимых Международного уголовного суда. Ознакомиться с его заявлением можно здесь.