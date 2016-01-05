У Порошенко рассказали о боевых действиях на Донбассе: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе продолжались боевые действия низкой интенсивности, террористы не применяли тяжелое вооружение.

Об этом на брифинге сообщил представитель Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что на востоке нашей страны за указанное выше время ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

"На Донецком направлении противник эпизодически нарушал "режим тишины" на Светлодарской дуге, в пригородах Горловки и вблизи донецкого аэропорта", — отметил полковник.

По его словам, наиболее неспокойно 4 января было в Опытном, где противник применил гранатомет СПГ и работали вражеские снайперы. "Все обстрелы были прицельными", — добавил Мотузяник.

Между тем, на Мариупольском направлении террористы нарушили режим прекращения огня в Марьинке, там они около часа вели огонь из стрелкового оружия по позициям украинских силовиков.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Карта: mediarnbo.org