Генштаб назначил командующего Сил специальных операций

Командующим Сил специальных операций (ССО) Украины назначен генерал-майор Игорь Лунев.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба на своей странице в Facebook.

"На аттестационной комиссии рассматривалось несколько кандидатур на должности командующего ССО. Их было три. А непосредственно на высшей аттестационной комиссии Минобороны было два кандидата — один в силу состояния здоровья не смог присутствовать и не рассматривался далее из-за его субъективной оценки своих возможностей и перспектив. Было две кандидатуры: генерал Лунев Игорь Васильевич и Кривонос Сергей Григорьевич.

Решением аттестационной комиссии основным кандидатом был определен генерал-майор Лунев, который уже назначен министром обороны на эту должность", — заявил глава ГШ Виктор Муженко в интервью Военному телевидению Украины.

Игорь Лунев ранее был первый заместителем командующего Высокомобильных десантных войск. Генерал-майор Лунев осуществлял планирование и руководство подразделениями высокомобильных десантных войск по освобождению Славянска, Краматорска, Дебальцево, Углегорска, Ждановки, Нижней Крынки.

В октябре 2014 года он руководил группировкой сил, обороняющих донецкий аэропорт.

Глава Генштаба отметил, что на следующий год основная задача — создание Центра подготовки ССО.

"Само командование уже создано, но еще существует много работы в плане обретения способности этим командованием для управления соответствующими военными частями", — сказал Муженко.

фото: infokava.com