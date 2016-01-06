Военный эксперт спрогнозировал новую тактику Путина на Донбассе

На востоке Украины президент Российской Федерации Владимир Путин перейдет к тактике "мелких порезов".

Об этом военный эксперт, главред сайта "Информсопротивление" Юрий Карин сообщил в комментарии "Апострофу".

В то же время аналитик уточнил, что на Донбассе будут постоянные обстрелы и диверсии.

"Путин, не способный на широкомасштабную агрессию, перейдет к тактике "мелких порезов", чтобы расшатать ситуацию в Украине", — отметил он.

По его мнению, в этой связи самым главным вызовом является обстановка внутри страны. "Инспирированный извне политический кризис может привести к распаду коалиции и досрочным выборам", — добавил Карин.

Главред сайта "Информсопротивление" считает, что по их результатам в парламент украинского государства "могут зайти подконтрольные Кремлю политические силы, которые сделают его управляемым из Москвы".

Напомним, ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко назвал причины, по которым на востоке украинского государства продолжаются военные действия. Ознакомиться с данными эксперта можно здесь.