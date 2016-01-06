Провокации боевиков: обстреливают Опытное и Пески, лезут к силам АТО со стороны Горловки

Подразделения боевиков и российских военных на Донбассе продолжают обстреливать позиции украинских войск и провоцировать их на ответное открытие огня

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.

Так, вчера западнее Донецка террористы несколько раз открывали огонь по позициям украинских войск в районе Опытного (работала группа пехоты со стороны взорванной РЛС донецкого аэропорта, использовали стрелковое вооружение, а также два АГС-17 со стороны Спартака).

Кроме того был обстрелян опорный пункт в районе бывшей части ПВО (Кольцевая дорога). Также из штатного вооружения БТР-80 были обстреляны передовые позиции сил АТО в районе Песок. Со стороны Жабуньков боевики произвели 5 выстрелов из 82-мм миномёта.

Боевики активно обстреливали позиции украинских войск и в районе Горловки: на участке Жованка — Зайцево противник вел прицельный огонь по опорному пункту сил АТО северо-восточнее Жованки из нескольких СПГ-9, ЗУ-23-2 и АГС-17. Позже в данном районе была зафиксирована пехотная группа боевиков (до 20 человек), которая также открывала огонь из стрелкового вооружения по позициям сил АТО с нейтральной полосы, в составе группы действовал снайпер.

Напомним, вчера на Донбассе российские марионетки 23 раза нарушали тишину и открывали огонь по силам АТО.