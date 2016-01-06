Геращенко раскрыла, скольких украинцев сегодня боевики могут выпустить из плена

В среду, 6 января, боевики самопровозглашенной ЛНР могут освободить как минимум девять попавших к ним в плен граждан Украины.

Об этом представитель нашей страны в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, нардеп Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

В то же время она уточнила, что это может произойти в том случае, если заявление о готовности террористов разблокировать процесс освобождения людей является правдивым.

"Также мы ждем от Луганска и Донецка освобождения других 130 украинцев", — добавила народный избранник.

Напомним, ранее советник главы СБУ Юрий Тандит заявлял, что власти Российской Федерации используют захваченных в плен террористами украинцев в качестве политических заложников.