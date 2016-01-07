В Новоазовске замечен полковник десантных войск РФ, воевавший в Чечне — разведка

В захваченном российскими военными в Новоазовске, что под Мариуполем, украинские разведчики установили личность командира одного из полков 1 АК Центра территориальных войск Южного военного округа Вооруженных сил РФ, который имеет опыт боевых действий на территории Чечни.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как выяснили в ГУР, им оказался полковник российских ВС Бондарев Дмитрий Евгеньевич, который ранее возглавлял 51-й парашютно-десантный полк 106-й воздушно-десантной дивизии в Туле.

В настоящее время российский военный командует 9-м отдельным мотострелковым полком войск РФ в зоне АТО.

Ранее в разведке сообщали, что на Донбассе в районах Новогригорьевки, Макеевки и Донецка размещена контролируемыми Россией боевиками огнеметная системы "Буратино"