Кравчук посоветовал, как вернуть Крым Украине

Вернуть аннексированный Россией Крым силой и через улучшение жизни в Украине нельзя, нужно предлагать новые подходы к политике на полуострове.

Об этом первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил в интервью "5 каналу".

В то же время собеседник журналистов выразил мнение, что власти должны предложить оккупированному АРК государственную автономию.

"Так, как Южный Тироль — это отдельное, фактически, государство, но оно входит в состав Италии — и вопросов не возникает. А там шла война десятки лет", — отметил он.

Напомним, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что РФ можно заставить быстрее вернуть Украине полуостров с помощью всесторонней его блокады и полной экономической изоляции страны-агрессора западными странами.