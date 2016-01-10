У Порошенко рассказали о потерях силовиков на Донбассе: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции погибли двое украинских военнослужащих, раненых нет.

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНИАН.

"За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли — это произошло возле Майорска. За сутки ни один украинский военнослужащий не ранен", — сказал пресс-секретарь.

По его словам, один из погибших — военнослужащий ВСУ, которой получил многочисленные осколочные ранения в результате обстрела боевиками из гранатомета, второй — капитан полиции, который, рискуя жизнью, пытался вывезти из-под обстрела террористов автомобиль с мирными гражданами.

Он сообщил, что в течение минувших суток на Донецком направлении боевики обстреляли силы АТО из БМП, танка и минометов, которые запрещены Минскими договоренностями.

"На Донецком направлении жарче всего было в окрестностях Горловки. В частности, в районе Зайцево и Майорска боевики применили стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. Вблизи Новгородского зафиксированы провокации с привлечением бронетехники — стреляли из БМП и танка, а также 82-мм миномета, которые запрещены Минскими договоренностями", — отметил пресс-секретарь.

По его данным, еще западнее Горловки, возле села Троицкое, работал вражеский снайпер. Неспокойно было и в районе Донецкого аэропорта, в частности возле Авдеевки, Песок и Опытного.

"Бандформирования совершили несколько провокаций с применением стрелкового оружия и гранатометов, а возле Опытного зафиксирован еще один снайперский обстрел", — сказал Мотузяник.

По его словам, на Мариупольском направлении была зафиксирована одна вооруженная провокация вблизи Марьинки. В то же время на Луганском направлении сохраняется перемирие - не зафиксировано ни одной вооруженной провокации.

Напомним, ранее сообщалось, что под Горловкой враг бил по силовикам из танка и вооружения БМП.