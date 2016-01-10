РФ надоело кормить сепаратистов: волонтер раскрыл, сколько на Донбассе будет идти "зачистка"

Власти России приказали своим пособника на Донбассе ликвидировать неугодных Кремлю боевиков и местных сепаратистов 25 декабря 2015 года, зачистка будет продолжаться около двух месяцев.

Об этом волонтер, координатор проекта "Стоп Террор" Семен Кабакаев написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что "Москве надоело постоянно кормить сепаратистов, поставленные задачи выполняются довольно слабо и не приносят прибыли кураторам".

"На протяжении месяца, мы увидим еще ликвидации с ключевых должностей сепаратистов и заигравшихся наемников", — отметил активист.

Череда зачисток у сепаратистов продолжается. Сегодня в районе Горловки ликвидировали боевика с позывным Боцман. Подразд... Опубліковано Semen Kabakaev 10 січня 2016 р.

Напомним, ранее СМИ писали, что на оккупированной территории Донецкой области был убит один из "полевых командиров" боевиков Евгений Кононов по прозвищу "Кот", а позже стало известно о ликвидации в Горловке главаря террористов с позывным "Боцман".