Адвокат Савченко рассказал, как можно освободить летчицу

Адвокат арестованной в России украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко — Марк Фейгин — заявил, что из-под стражи ее освободят политические переговоры, пишет 112.ua.

Об этом он сообщил в эфире соответствующего телеканала.

В то же время защитник уточнил, что вопрос освобождения нашей соотечественницы решится в 2016 году.

"Приговор (суда по "делу" летчицы — ред.) будет обвинительным, Савченко освободят политические переговоры", — отметил собеседник журналистов.

Напомним, ранее в России суд продлил арест Надежде Савченко до апреля 2016 года, позже защита украинки обжаловала это решение. Узнать больше о "деле" народной избранницы можно здесь.