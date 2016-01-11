Путин об аннексии Крыма: выполнял волю народа, границы для него не важны

Россия использовала вооруженные силы для аннексии Крыма якобы только для того, чтобы сдержать там военнослужащих Украины.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Bild, пишет РИА Новости

"Мы использовали вооруженные силы только для того, чтобы сдержать там там двадцать с лишним тысяч военнослужащих Украины от вмешательства в свободное волеизъявление людей, проживающих там", — отметил Путин.

По его словам, в вопросе территориальной принадлежности аннексированного РФ Крыма для него "важнее не границы, а судьбы людей", при этом он напомнил об использовании военной силы для проведения так называемого референдума на полуострове.

"Вопрос: что такое демократия? Демократия — это воля народа, люди захотели жить так, как они проголосовали. Для меня важна не территория и не границы, а судьбы людей", — добавил президент РФ.

По мнению Путина, под "воссоединением Крыма с Россией нужно понимать не изменение границ, а судьбу 2,5 миллиона человек, которые воспользовались своим правом на самоопределение, оказавшись в трудной ситуации".

Напомним, ранее российский историк и политолог Андрей Зубов заявил, что настаивать на том, что Крым — российский, а в Луганске и Донецке защищают русское население, как говорил Путин — тупик.