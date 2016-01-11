Осажденная "Троя" выдвинула ультиматум руководству ГРУ и ФСБ и грозит уничтожить Ростов

Заблокированные в Озеряновке под Горловкой боевики из отряда спецназа "Троя", которых 11-й день пытаются разоружить головорезы из "министерства госбезопасности", а также "специалисты" из российских спецслужб, заявили ультиматум руководству ГРУ и ФСБ и пригрозили уничтожить Ростов-на-Дону.

Об этом сообщает международное волонтерское сообщество InformNapalm.

Сегодня боевики "осажденной Трои" вышли на связь с волонтерами InformNapalm и по электронной почте предложили слить "конфиденциальную информацию" в обмен на информационную поддержку их ультиматума.

"Все наши действия направлены на борьбу с расхищением денежных средств и материальных ценностей в армии ДНР, мы против кумовства и коррупции, царящих в её рядах. Мы выступаем против морального разложения армии, распространения наркомании, наркоторговли, торговли оружием и "крышевания". В своей недавней статье про офицера ГРУ Азиза Банышева вы писали, что Донбасс является зоной интересов мафии кланов ГРУ ГШ РФ и ФСБ РФ, которые контролируют наркотрафик, торговлю оружием и черную трансплантологию. Это правда, но мы — народ Донбасса хотим навести порядок в своей "республике". Мы попали в осаду ГРУ РФ. И мы знаем, что руководство ГРУ и ФСБ читают ваш ресурс. Поэтому, мы предлагаем вам донести и наш ультиматум адресно и бескомпромиссно:

Братишки из ГРУ, мы прошли с вами многое, но теперь вы решили нас разоружать и зачищать?! Мы располагаем большой кучей данных на секретной флешке, которые будут посерьезнее, чем известная "флешка Дремова". Наши данные включают не только компромат, но и информацию о секретных объектах инфраструктуры Ростовской области, военные хранилища и склады химии, ГСМ и боеприпасов. Наши люди в готовности осуществить подрыв опасных объектов в случае, если осада отряда СпН "Троя" будет продолжаться или наши позиции будут штурмоваться. Мы не хотим с вами воевать, но нам нужен порядок. Для подтверждения серьезности наших слов мы прилагаем таблицу с данными по нескольким объектам, которые могут быть уничтожены в любой момент в случае невыполнения нашего ультиматума ", — заявили "троянцы".

К письму в редакцию InformNapalm прилагался файл формата *.xls, в котором была информация об опасных объектах и склады с большими объемами хлора, ГСМ, взрывчатых веществ и т.д. Предварительная проверка информации показала высокую степень ее достоверности.

В "ИнформНапалме" считают, что осаду ОСпН "Троя" ведут бойцы 346-й или 24-й бригад спецназа ГРУ, поскольку именно бойцы этих бригад фиксировались в расследованиях волонтеров в Донецкой области. На Луганском направлении были выявлены бойцы 22-й и 10-й бригад спецназа ГРУ, которые могут задействоваться в операциях по ликвидации и разоружению неугодных группировок боевиков в Луганской области. На Мариупольском направлении ранее были выявлены также военнослужащие 2-й бригады спецназа ГРУ.

Напомним, в связи с "кризисом" в районе Озеряновки, в Горловку переброшены 6 армейских грузовиков с боевиками и четыре БТР-80 (тоже с боевиками на броне).

Фото: Вконтакте Отряд СпН "Троя", InformNapalm