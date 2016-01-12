"Зачистка" боевиков на Донбассе: к чему готовится Кремль?

ФСБ РФ устанавливает контроль над лидерами так называемых ЛНР и ДНР, проводя зачистку "непослушных" сепаратистов, говорится в отчете частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor. В частности, сообщается, что фактическое продление действия Минских соглашений в 2016 году стало возможным благодаря уступкам со стороны Украины, и в ответ Москва пошла навстречу Киеву и отправила на Донбасс агентов ФСБ для "зачистки" региона от неконтролируемых боевиков.

Аналитики отмечают, что боевики продолжают нарушать режим тишины: "Причем все это происходит на фоне сообщений украинской разведки, что вдоль линии разграничения на Донбассе увеличилось перемещение агентов российской Федеральной службы безопасности (ФСБ). Они, судя по всему, проводят "зачистку" сепаратистов, которые считаются неконтролируемыми. Иногда было трудно сказать, за счет чего происходила эскалация на востоке Украины: по приказу Кремля или главари боевиков действовали по собственной инициативе. Теперь же, когда ФСБ восстанавливает контроль над лидерами сепаратистов, служба будет гарантировать, что на Донбассе все будет происходить по команде Москвы", — уверены представители Stratfor.

Кроме того, о чистках в рядах боевиков сообщает и волонтер из Санкт-Петербурга Александр Жучковский, поддерживающий сепаратистов. Он написал на своей странице в соцсети: "Пока народ отдыхает или отходит от новогодних увеселений, с "большой земли" зашло несколько групп "специалистов" (по традиции у нас ГРУшники, а в ЛНР ЧВКшники) и решают "определенные вопросы в военной сфере", как изящно сформулировал ВВП. Чистки касаются прежде всего людей в войсках и МГБ, которые не желают расставаться со своими теневыми бизнесами, особенно оружейными".

"Главред" узнал у экспертов, с чем могут быть связаны чистки в рядах боевиков, к чему, таким образом, готовится российское руководство, создавая полностью контролируемое и послушное руководство ЛНР и ДНР.

Генерал-лейтенант, экс-заместитель главы СБУ, почетный председатель международной общественной организации "Волынское братство" Александр Скипальский:

Я более чем уверен, что сейчас речь идет об уголовных разборках. Банды, которые собрались на оккупированной части Донбасса со всей России, без стрельбы и грабежей просто не могут существовать, это — в их природе. Ведь на Донбасс отправилось множество бывших осужденных, заключенных и бандитов. Они же выходят из-под контроля, представляя угрозу минимуму той стабильности, которая существует. Они посягают на имущество людей и интересы руководителей сепаратистских образований. Поскольку "сил внутренней безопасности" ЛНР и ДНР на них не хватает (ведь там сохраняется клановое противостояние), приходится прибегать к правоохранителям из России — чтобы "убрать" наиболее ортодоксальных бандитов.

Не верю, что это происходит в результате каких-то договоренностей, уступок или Минских соглашений. Если бы Путин принял решение, покаявшись и извинившись, отступить от Украины, то результаты были бы совершенно другими. Однако кто-то выдает желаемое за действительное или попадается на российскую информационную удочку (ведь российская информационная война против Украины ведется весьма квалифицированно): российские СМИ "перекрашивают" и показывают происходящее так, как выгодно российскому руководству — мол, они большие гуманисты, идут навстречу Украине. Однако это не соответствует действительности.

Непослушные боевики не представляют угрозу непосредственно Кремлю. Однако неуправляемость боевиков и отсутствие организованных боевых действий порождают бандитизм и бесконтрольность. И чтобы удерживать ситуацию под контролем, России приходится периодически рубить головы наиболее неуправляемым и ортодоксальным боевикам. И это делается практически с первого дня оккупации Донбасса.

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник:

Абсолютно согласен с оценкой, которую дает Stratfor. Очевидно, что Москве необходимо восстановить контроль над боевиками ЛНР и ДНР, чтобы боевики не предпринимали каких-то инициативных действий, которые бы мешали проведению линии Кремля, которую мы наблюдаем в последние полгода. Любая активизация или любое прекращение огня должно осуществляться четко по команде России. Было бы странно, если бы Россия позволила боевикам придерживаться другой линии и действовать на свое усмотрение.

Один из наиболее эффективных способов контроля — поставки боеприпасов. Ведь понятно, что собственные возможности боевиков производить боеприпасы, патроны являются ограниченными. Поэтому один из наиболее мощных рычагов — это поставки боеприпасов и других ресурсов, необходимых для ведения боевых действий. Даже мелкие провокации, которые боевикам позволено осуществлять без конвоев из Москвы, а точнее — российских "военторгов", также должны быть взяты под контроль. Это одна из главных причин.

Другая причина, о чем сообщали и бывшие активисты, которые либо сейчас присутствуют на Донбассе, либо выехали оттуда, заключается в том, что есть случаи, когда оружие, которое массово и без учета поставлялось в ДНР и ЛНР, потекло мелкими партиями назад, в Россию. Это также может быть одним из мотивов российского руководства — убрать людей, которые были замечены в попытках продавать это оружие обратно в Россию.

Экс-глава Службы внешней разведки, генерал Армии Украины Николай Маломуж:

"Зачистки" представителями ФСБ и ГРУ Генштаба и другими спецслужбами России на оккупированной части Донбасса проводились и проводятся постоянно. Но одни факты становятся известны, а другие — нет. Такое уважаемое американское агентство как Statfor дает материалы, основываясь на сообщениях, которые были в наших СМИ, в СМИ РФ или звучали в неофициальной позиции представителей Минобороны, боевых структур и т.д. Если говорить о реальной ситуации, то массовой "зачистки" боевиков нет. Руководители ЛНР и ДНР находятся на месте, их представительства в формате штабов контролируемы Россией. Понятно, что там проводятся кадровые изменения и ротации, исходя из эффективности или неэффективности действий отдельных представителей — по линии безопасности, военных структур, полицейских структур. И такая ротация, не физическая "зачистка" (!), проводится постоянно. И это указывает на то, что Россия полностью контролирует весь кадровый состав ЛНР и ДНР, а также позиции, связанные с отдельными структурами, например, "казаками" или добровольческими батальонами, которые не полностью подчинялись структурам ДНР и ЛНР. Они контролировались разноплановыми структурами: ФСБ, российским министерством обороны, некоторые ориентировались на администрацию российского президента. Соответственно, каждая структура отрабатывала свою модель действий, которая часто противоречила действиям других ведомств — не было единого штаба.

Сейчас поставлена задача выработать единое видение, единый курс действий, чтобы они были согласованными. А те лица, которые не соответствуют этим требованиям, будут заменяться на должностях. Подчеркиваю, их не убивают, а заменяют. А те, что высказывают позицию несогласия или сильно "зарываются", то их отзывают с должности или проводится их "зачистка". Те выводы, что сейчас подаются в СМИ, не являются объективными — у нас есть информация и о происходящем в России, и в ЛНР и ДНР, и реально на местах.

Сейчас идет структуризация вертикали власти, которую РФ формирует на перспективу под Минские соглашения в редакции Путина. Для этого необходимо создать прообраз государственных структур, правоохранительных органов, спецслужб и боевых структур, которые будут непосредственно выполнять задачи на линии разграничения. То есть сейчас идет процесс структуризации. И есть системный подход в том плане.

Россия видит, что Запад занимает менее активную позицию в отношении Украины (кроме санкций) и готов продолжать минский процесс, готов склонять украинское руководство к выполнению Минских соглашений по российскому сценарию. А это предусматривает признание стороной переговоров руководства ДНР и ЛНР, проведение законодательных изменений, в частности, что касается особого статуса (такая информация уже запускалась и через Кравчука, и через других политиков), проведение выборов, но с условием амнистии боевиков или их иммунитетом на период выборов. Очевидно, что это контролируемый сценарий РФ, который способствует консервации конфликта на долгую перспективу. Реализации этого сценария Россия и добивается. И для этого нужно, чтобы кадры были более-менее подготовлены для выполнения соответствующих задач. Условно говоря, если Захарченко или Плотницкий не будут выполнять условия или не будут соответствовать "профессиональным требованиям", станет возможна замена и на самом высшем уровне.

Ничего нового... Сейчас звучат информационные посылы о том, что идет якобы "зачистка". Она проходила и проходит, но больше в кадровом плане, а в физическом — это, как правило, исключение.

Надежда Майная