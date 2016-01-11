Суд решил, что мэр Дебальцево не виновен в организации "референдума" о независимости ДНР

Константиновский городской суд признал мэра Дебальцево (Донецкая область) Владимира Проценко невиновным в организации "референдума" о независимости ДНР.

Об этом говорится в решении Константиновского городского суда, передает Lb.ua.

5 мая 2014 года Проценко, будучи мэром Дебальцево, вынес на рассмотрение 74 внеочередной сессии городского совета 6 созыва вопрос о выделении помещений для проведения в городе "референдума" о предоставлении статуса государственной независимости ДНР.

В решении суда отмечается, что, реализуя свой преступный умысел, направленный на изменение границ территории и государственной границы Украины, Проценко выступил на заседании указанной сессии Дебальцевского городского совета 05.05.2014 года с призывами относительно изменения пределов территории и государственной границы Украины путем проведения референдума.

При этом Проценко не признал свою вину и объяснил, что 5 мая 2014 года возле здания исполнительного комитета собралось около 400 граждан, которые не пропускали работников исполкома на работу, требовали проведения сессии, угрожая захватом исполкома и других админзданий, о чем он сообщил в обладминистрации и СБУ. Исполком был окружен вооруженными людьми, которые требовали проведения сессии. К нему подошли представители инициативной группы, которые требовали созвать сессию, но не сообщили, по каким вопросам. Орготделом были вызваны депутаты на сессию, на которую был вынесен вопрос о социально-политической ситуации. В сессионный зал его сопровождали вооруженные люди. Он открыл сессию, после чего выступил Вьюков от депутатского корпуса Партии Регионов и предложил внести в повестку дня вопрос о выделении помещений для "референдума". Голосованием депутатского корпуса данный вопрос был внесен в повестку дня сессии, а потом проголосовано и принято соответствующее решение. Сам текст решения сессии он не готовил и не подписывал, печать также хранилось не у него.

В итоге суд признал Проценко невиновным.

Напомним, ранее сообщалось, что милиция совместно с СБУ задержала городского голову Дебальцево, Донецкой области, Владимира Проценко, который организовывал проведение "референдума" о создании ДНР и ставил блокпосты сепаратистов.