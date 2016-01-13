Военный эксперт о диверсантах: спецназ ГРУ — профи, а у местных низкий уровень подготовки

В зоне АТО на Донбассе фиксируется возрастание активности боевиков и российских военных и, как следствие, эскалация конфликта.

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, на отдельных участках боевики резко наращивают усилия по ведению разведки и проведению диверсий (в основном минирование) силами ДРГ.

Отмечается резкое различие в уровне профессионализма ДРГ — если группы спецназа ГРУ ГШ ВС РФ действуют профессионально, то группы из местных боевиков, прошедших курс подготовки в "учебных центрах", демонстрируют крайне низкий уровень подготовки (вплоть до подрыва на собственных минах и растяжках), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что российские "кураторы" закручивают гайки боевикам ДНР: требуют укрепить дисциплину в "1-м армейском корпусе" и беречь технику.