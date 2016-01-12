Порошенко призвал давить на Россию, пока она не "закопает топор войны"

Президент Украины Петр Порошенко призывает продолжать международное давление на Россию, пока она не похоронит топор войны и не начнет уважать суверенитет своих соседей.

Об этом он заявил на встрече с послами иностранных государств в Украине, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко заверил, что Украина остается преданной выполнению Минских договоренностей, в противовес России.

"Пока Россия одной рукой подписывала мирные документы в Минске, другой — она заливала кровью украинский город Дебальцево. Без международного давления Россия не остановится. Давление должно продолжаться, пока Москва окончательно не похоронит топор войны и не начнет уважать суверенитет своих соседей", — цитирует Порошенко его пресс-служба.

Провів зустріч з послами іноземних держав в Україні. Україна вистояла! Ми не змінимо європейського шляху! pic.twitter.com/SEwKDz2jAU — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 января 2016

Напомним, в рождественском поздравлении Порошенко напомнил о поражении "проклятого восточного царя Ирода".

Фото: сайт Президента Украины.