Порошенко призвал давить на Россию, пока она не "закопает топор войны"

Президент заверил, что Украина остается преданной выполнению Минских договоренностей.
Президент Украины Петр Порошенко призывает продолжать международное давление на Россию, пока она не похоронит топор войны и не начнет уважать суверенитет своих соседей.
Об этом он заявил на встрече с послами иностранных государств в Украине, сообщает пресс-служба главы государства.
Порошенко заверил, что Украина остается преданной выполнению Минских договоренностей, в противовес России.
"Пока Россия одной рукой подписывала мирные документы в Минске, другой — она заливала кровью украинский город Дебальцево. Без международного давления Россия не остановится. Давление должно продолжаться, пока Москва окончательно не похоронит топор войны и не начнет уважать суверенитет своих соседей", — цитирует Порошенко его пресс-служба.
Провів зустріч з послами іноземних держав в Україні. Україна вистояла! Ми не змінимо європейського шляху! pic.twitter.com/SEwKDz2jAU— Петро Порошенко (@poroshenko) 12 января 2016
Напомним, в рождественском поздравлении Порошенко напомнил о поражении "проклятого восточного царя Ирода".
Фото: сайт Президента Украины.