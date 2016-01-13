Обама считает, что Украина и Сирия "ускользают" из орбиты влияния России

Президент США Барак Обама заявил, что Украина и Сирия уходят из орбиты влияния Российской Федерации.

Об этом он сообщил во время ежегодного обращения к Конгрессу, пишет РИА Новости.

В то же время глава государства подчеркнул, что Штаты помогают украинскому государству защитить демократию.

"Несмотря на то, что ее экономика сокращается, Россия направляет ресурсы на поддержание Украины и Сирии — государств-клиентов, которые на их глазах ускользают из их орбиты влияния", — отметил он.

По словам американского президента, когда США помогаю нашей стране защитить ее демократию, или Колумбии разрешить продолжающуюся десятилетиями войну, это укрепляет международный порядок.

Напомним, ранее Барак Обама подписал одобренный Конгрессом доработанный бюджет США на 2016 год на нужды национальной обороны, согласно которому Украине будет выделено для оказания военной помощи 300 млн долларов.