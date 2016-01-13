Турчинов рассказал о новых угрозах России вблизи границы Украины

Кремль не отступать от своих агрессивных намерений в отношении Украины. Россия усиливает свое военное присутствие вдоль украинской границы, где строит новые военные объекты и перебрасывает силы.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов написал Facebook.

Так, говорит Турчинов, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2016 году РФ усилит свое военное присутствие на западном направлении. Будут созданы новые военные базы и полигоны, сформированы новые боевые подразделения Вооруженных сил РФ. Эти угрозы уже начали реализовываться и не где-нибудь, как вдоль украинской границы!

"Россия строит новые военные объекты в районах населенного пункта Богучар Воронежской области. Здесь происходит расширение 262 военной базы РФ, куда уже начали перебрасываться подразделения 9 отдельной мотострелковой бригады из Нижегородской области и планируется дополнительное расположение отдельной танковой бригады.

В н.п. Валуйки Белгородской области, что в 25 км от государственной границы Украины, начато строительство военного объекта с целью развертывания многочисленных бронетанковых подразделений ВС РФ.

А также полигоне "Кадамовський" в Ростовской области сооружается военный городок для размещения 33 отдельной мотострелковой бригады, которая перебрасывается к украинской границе из города Майкоп (Республика Адыгея).

Кроме того, для координации военных подразделений, расположенных на границе с Украиной, в город Воронеж передислоцирован штаб 20 армии Западного военного округа, который до этого располагался в городе Мулино Московской области.

Кроме того, увеличивается российский военный потенциал в оккупированном Крыму. На авиабазу в Бобруйске (Беларусь), которая также расположена в достаточной близости к украинской границе, переброшены российские военно-транспортные самолеты, истребители СУ-27 и боевые вертолеты.

Все это абсолютно дезавуирует заявления российского руководства по деэскалации военного противостояния и мирного решения созданных ими военных конфликтов", — подчеркнул Турчинов.

"Россия продолжает гибридную войну не только против Украины, но и ведет ее против ЕС и Турции. Это делается для ослабления позиций этих стран и принуждение их к сотрудничеству с РФ на ее условиях "борьбы с терроризмом", — отметил секретарь СНБО, напоминая о вчерашнем теракте в Стамбуле и бомбардировках Сирии.

Напомним, Россия снова будет бряцать оружием на границе с Украиной: угрожают трема новыми дивизиями.