Новый "рекорд" от боевиков: десятки раз обстреляли силы АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 70 раз нарушали режим прекращения огня, установив посленовогодний "рекорд".

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что после 18:00 13 января враг обстреливал силовиков из разного оружия, а горячее всего было возле Песок, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новгородского, Зайцево и Майорска.

"Наши опорные в районе Опытного и Зайцево попали под огонь 82-мм минометов. Вблизи Новгородского и Майорска работали также снайперы", — отметили военнослужащие.

По их данным, режим "полной тишины", о соблюдении которого вчера снова было договорено в Минске (столица Беларуси) на заседании Трехсторонней контактной группы, соблюдается исключительно в одностороннем порядке — силами АТО.

Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что на востоке Украины боевики стянули под населенные пункты Первомайск, Горловка, Макеевка, Донецк, Мичурино, Безыменное запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Видео: Військове телебачення України