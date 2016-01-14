На Донбассе обострилась ситуация, был бой: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО обострилась ситуация, на Донецком направлении был бой между силовиками и террористами.

Об этом на брифинге сообщил представитель Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что 13 января на востоке Украины значительно возросло количество вражеских обстрелов, наемники дважды применили запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение (82-мм минометы).

"На Донецком направлении боевики неоднократно обстреливал украинские позиции южнее Троицкого и Луганского, в основном в светлое время суток. Также на этих рубежах состоялся короткий бой сил АТО с небольшой группой живой силы противника", — отметил военный.

При этом активность бандитов несколько возросла в Горловской агломерации. "Места наибольшего напряжения — Зайцево, Майорск, Новгородское", — подчеркнул полковник.

По его словам, именно в первом населенном пункте произошел краткосрочный минометный обстрел украинских позиций. "На других участках фронта противник применял только стрелковое оружие и гранатометы различных систем", — добавил Мотузяник.

Также спикер сообщил, что аналогичная обстановка наблюдается и в донецком аэропорту. "В Опытно был минометный обстрел. Мелкие провокации противника зафиксировано на всех передовых позициях сил АТО", — заявил он.

Между тем на Мариупольском направлении наемники нарушили "режим тишины" восточнее населенных пунктов Красногоровка и Марьинка. "Во всех случаях боевики применяли стрелковое оружие", — сказал представитель Администрации Президента.

Напомним, ранее Александр Мотузяник сообщил, что 13 января недалеко от города Мариуполь Донецкой области на мине подорвался грузовик Вооруженных Сил Украины, ранены два бойца.

Фото: mediarnbo.org