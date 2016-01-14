Савченко напомнила Путину: времена работорговли — в прошлом

Арестованная в России украинская летчица и нардеп Надежда Савченко заявила, что она не принадлежит президенту этой страны Владимиру Путину.

Об этом политик сообщила в интервью агентству УНИАН, комментируя слова главы РФ о возможном ее обмене.

В то же время наша соотечественница подчеркнула, что она является заложником большой политики, а покупка и продажа людей уже отошли в историю.

"Я ему (Путину — ред.) не принадлежу, чтобы он мог думать, что может меня менять на льготы и выгоды для себя и своей власти! Времена работорговли — в прошлом, если он еще не в курсе", — сказала она.

Напомним, ранее в России суд продлил арест Надежде Савченко до апреля 2016 года, позже защита украинки обжаловала это решение. Узнать больше о "деле" народной избранницы можно здесь.