Нардеп показал элитные виллы Фирташа и Левочкина на Лазурном берегу

В четверг, 14 января, народный депутат Украины Сергей Лещенко опубликовал информацию об элитных домах во Франции, которые принадлежат экс-главе АП Сергею Левочкину и украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Отмечается, что Фирташ с Левочкиным обустроили своеобразный кооператив на самых дорогих землях Европы — Лазурном побережье в городе Сен Жан Кап Ферра, передает "Украинская правда".

Сообщается, что вилла Фирташа под названием "La Mauresque" (Мавританка) расположена по двум адресам — номер 52 на бульваре Шарля де Голля и номер 48 на авеню Бельвю.

"Этот роскошный дом стоимостью 49 миллионов евро с садом, бассейном и теннисным кортом оформлен на компанию LM Holdings. Согласно документам цедентами (лица, которые уступают своими правами — ред.) фирмы есть директор многих предприятий Фирташа Роберт Шетлер-Джонс и еще один британец Дэвид Браун, а преемником — Дмитрий Фирташ", — говорится в материале.

Местные говорят, что Фирташа никогда не встретишь на улице, а жильцы дома являются неприветливыми и засекреченными. Рядом с домом Фирташа, буквально за забором находится здание бывшего главы администрации президента Сергея Левочкина.

Вилла Левочкина расположена по адресу: дом 56, бульвар Шарля де Голля (Boulevard du Général de Gaulle) в Сен Жан Кап Ферра.

Как оказывается, Левочкину принадлежит сразу пять земельных участков, объединенных одной территорией и почтовым адресом. Здесь также можно получить информацию о владельце. Недвижимость Левочкина оформлена на датскую компанию Glorietta Investments I APS.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Фирташ отложил возвращение в Украину и пожаловался на политическое преследование.

Фото: "Украинская правда".

Видео: Сергій Лещенко.