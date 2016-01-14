В России согласились обменять Сенцова и Кольченко на задержанных в Украине ГРУшников

В России согласились на обмен украинского режиссера Олега Сенцова, активиста Александра Кольченко на задержанных российских военных Александрова и Ерофеева.

Об этом сообщил председатель центра освобождения пленных Владимир Рубан передает "Радио Свобода".

Он сообщил, что центр на встрече в Минске получил предложение по обмену Сенцова на Ерофеева, однако украинская сторона предложила обмен "два на два": двое российских спецназовцев на Сенцова и Кольченко.

Переговорщики со стороны России согласились на такой обмен, отметил он.

"Схема основного обмена не может быть применена, пока не будет приговора Александрову и Ерофееву. Тогда это уже будет обмен по согласованию сторон — они будут отбывать наказание на своей родине. При каких-то гарантиях дипломаты обменяются уже не заложниками, не военнопленными, а осужденными, и каждый поедет в свою страну, а там еще должен получить помилование", — пояснил Рубан.

Однако, по его словам, также существует возможность обмена российских спецназовцев на Надежду Савченко, такой обмен может состояться в любой момент при наличии политической воли с обеих сторон, но он может произойти и после приговора суда.

Напомним, ранее арестованная в России украинская летчица и нардеп Надежда Савченко заявила, что она не принадлежит президенту этой страны Владимиру Путину.