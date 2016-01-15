У Украины есть доказательства пересечения границы новейшей российской техникой и военными

По словам президента, это спутниковые снимки и видео.
Сегодня, 14 января, президент Петр Порошенко заявил о наличии неопровержимых доказательств пересечения границы Украины новейшей российской военной техникой и подразделениями.
Об этом он рассказал во время пресс-конференции, сообщает ТСН.
"У нас есть неопровержимые доказательства, как спутниковые снимки, так и видео, которое снимает наша разведка, о пересечении границы Украины новейшей военной техникой РФ и подразделениями Вооруженных сил России", - заявил президент.
Ранее "Главред" сообщал, что сегодня боевики установили новый рекорд обстрелов на Донбассе.