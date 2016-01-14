"Стреляли гирями": у Ляшко пожаловались, что из депутата-радикала хотели сделать инвалида

Депутат фракции Радикальной партии Андрей Лозовой сообщил, что на автомобиль другого члена фракции Сергея Рыбалки напали.

Об этом говорится в сообщении Лозового на странице в Facebook.

"Только что было совершено покушение на убийство народного депутата Украины от Радикальной партии Ляшко Сергея Рыбалки. Инцидент произошел в Печерском районе Киева на улице Старонаводницкой. Был обстрелян автомобиль в котором ехал Сергей Рыбалка", — сообщил Лозовой.

Он отметил, что было осуществлено "два выстрела: в район места водителя и в район места, где находился непосредственно Рыбалка".

Политик отметил, что Сергей Рыбалка живой, и пообещал позже обнародовать подробности произошедшего.

Впоследствии Лозовой сообщил, что "это были выстрелы не из огнестрельного оружия, а две гири".

"Их нашли рядом сотрудники МВД, которые прибыли на место событий. Вот почему такая сильная "паутина" на битом стекле... Ими то ли стреляли из специального устройства, то ли грамотно бросили", — отметил депутат.

"Судя по словам экспертов, Рыбалку собирались скорее не убить, а на всю жизнь сделать инвалидом. Спасло его то, что гиря врезалась в стойку - и это соответственно смягчило удар о стекло, поэтому гиря не попала в салон, соответственно в Рыбалку", — добавил он.

Щойно був скоєний замах на вбивство народного депутата Украіни від Радикальноі партії Ляшко Сергія Рибалки.Інцидент тр... Опубліковано Андрієм Лозовим 14 січня 2016 р.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине покончила с собой депутат партии Ляшко.

Фото: Фейсбук А.Лозового.