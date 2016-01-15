Военный эксперт: Плотницкий стравливает Захарченко со старыми криминальными авторитетами

Торговая война между террористическими донецкой и луганской "республиками" переросла в войну разведок. Суть же конфликта заключается исключительно в защите бизнес-интересов главарей обеих "республик" — Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.

Об этом заявил сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев в эфире телеканала 112.ua.

По его словам, если в самом начале конфликт начинался с защиты "своих" территорий от посягательств соседа (в сфере торговли, производства водки и железнодорожных перевозок, а также был контроля над добычей и реализацией угля), то теперь перешел в горячую фазу — войну спецслужб.

"Плотницкий пытается реализовать сценарий ликвидации двух наиболее боеспособных группировок "главного разведуправления" ДНР — рот "Новороссия" и "Троя". Сейчас "Троя" заблокирована на своей базе, ее блокирование происходит в течение двух недель. Блокированием фактически руководит командир 3-го мотострелкового батальона Остап Черный. Этот человек известен тем, что в свое время возглавлял спецслужбы ЛНР", — рассказал Снегирев.

"Более того, его называют человеком Плотницкого. В свое время ему дали возможность уехать с награбленным имуществом на территорию ДНР. Это фактически было внедрение Плотницким своего человека в военные структуры ДНР — в "Лавину". А сейчас Черный пытается ликвидировать "Трою" и "Новороссию", — продолжает лидер "Правої справи".

Военный эксперт напомнил, что 8 января была задержана машина командира "Новороссии", его водитель (позывной "Коршун") был жесткого избит, а машина расстреляна.

"Уже 9 января в Донецке снайпером был уничтожен полевой командир Евгений Кононов ("Кот"). Убийство этого авторитетного боевика выглядит как месть "Ольхона" (ротного "Новороссии") за нападение на своего водителя, но по имеющейся у нас информации — убийство Кононова, это исключительно дело рук Черного", — подчеркнул Снегирев.

"Более того, по информации с места происшествия, Черный имел неоднократные встречи с представителями местного криминалитета из "енакиевской" группировки, подчиняющихся авторитету Юре Енакиевскому", — говорит военный эксперт.

По его словам, Черный пытается не только физически устранить лидеров разведгрупп "Ольхона" и "Алабая", но и стравить старые финансово-бизнесовые кланы, которые представляет Юра Енакиевский, и новые, которые представляет Захарченко.

"Ведется эшелонированная операция, цель которой — развязывание конфликта внутри ДНР, — подчеркнул Снегирев.

Отвечая на вопрос, может ли этот конфликт привести к изменениям руководящего состава, Снегирев заметил, что его целью является ослабление позиций Захарченко и попытка обвинить его перед российскими "кураторами" в невозможности контроля над ситуацией.

"1-й армейский корпус", который занимается блокированием и "зачисткой" "Новороссии" и "Трои", фактически подчинен Захарченко, — говорит Снегирев. — А Плотницкий пытается стравить не только криминально-финансовые группировки между собой, но и Захарченко с "главным разведуправлением", а также продемонстрировать россиянам неспособность Захарченко держать ситуацию под контролем".

Лидер "Правої справи" заметил, что пребывающие на Донбассе российские военные выступают статистами ситуации, они наблюдают за собыятими, оказавшись неготовыми к их развитию. "Сейчас россияне пытаются повлиять на Плотницкого и Захарченко с целью нейтрализации и минимизации этого конфликта", — добавил Снегирев.

Напомним, заблокированные в Озеряновке под Горловкой боевики из отряда спецназа "Троя", которых пытаются разоружить головорезы из "министерства госбезопасности" ДНР, выдвинули ультиматум руководству ГРУ и ФСБ и пригрозили уничтожить Ростов-на-Дону.