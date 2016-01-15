Волонтер о главарях ДНР и ЛНР: полностью подконтрольны спецслужбам России

Волонтер, координатор проекта "Стоп Террор" Семен Кабакаев заявил, что пока на Донбассе находятся военные России властям Украины говорить с главаря самопровозглашенных ДНР и ЛНР — Александром Захарченко и Игорем Плотницким — нет смысла.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя совет депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева Киеву "купить" боевиков.

В то же время активист уточнил, что лидеры террористов являются марионетками Кремля и полностью контролируются спецслужбами страны-агрессора.

"В свою очередь, предлагаю вам (Пономареву — ред.) внести в Госдуму на рассмотрение вопрос о выводе кадровых военных России и инструкторов по боевой подготовке из оккупированных частей востока Украины", — отметил волонтер.

Хочу передать официальный ответ Илье Пономареву, который заявил, что Киев должен купить боевиков на Донбассе и признать ... Опубліковано Semen Kabakaev 15 січня 2016 р.

Напомним, ранее Семен Кабакаев сообщал, что власти России приказали своим пособника на Донбассе ликвидировать неугодных Кремлю боевиков и местных сепаратистов 25 декабря 2015 года, зачистка будет продолжаться около двух месяцев.