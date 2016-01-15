Истерика Аксенова: Порошенко поддерживает "террористов", а Херсонщину отдали на откуп "вождям" Меджлиса

"Губернатор" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов разразился очередным скандальным заявлением. Он считает, что президент Украины Петр Порошенко поддерживает действия участников акции по блокаде полуострова и обвинил его в поддержке террористов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"То, что официальный Киев координирует и поддерживает действия экстремистов, устроивших блокаду Крыма, было очевидно с самого начала. Петр Порошенко в ходе недавней пресс-конференции признал это публично", — отмечает Аксенов в своем сообщении.

Он заявил, что, несмотря на слова Порошенко о том, что он "не приветствует подрыв опор ЛЭП", понятно, что "и за транспортной блокадой, и за террористической атакой на энергосистему Крыма стоят одни и те же люди".

Аксенов также назвал главу государства "президентом соседнего государства" и обвинил Порошенко в поддержке террористов.

По его словам, граничащие с Крымом районы Херсонской области превращаются в рассадник экстремизма и терроризма из-за блокады полуострова.

"На самом деле игры в басмачей на границе с Крымом опасны, прежде всего, для жителей Херсонской области. На словах исполнители "важной работы" блокируют полуостров с суши и моря. На деле – терроризируют и запугивают местное население", – заявил Аксенов.

По его словам, Херсонская область "отдана на откуп бывшим вождям" Меджлиса.

То, что официальный Киев координирует и поддерживает действия экстремистов, устроивших блокаду Крыма, было очевидно с са... Опубликовано Сергеем Аксеновым 15 января 2016 г.

Напомним, Порошенко на большой пресс-конференции заявил, что готов к возвращению энергоснабжения в оккупированный Крым, если в соглашении будет указано, что он украинский.