Разведчики узнали, чем в течение суток на Донбассе занимались боевики

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе усилия боевиков, в частности, были направлены на инженерное оборудование переднего края обороны на Новоайдарском направлении.

Об этом говорится на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, террористы также прятали запрещенное Минскими договоренностями вооружение и военную технику на Славянском и Донецком направлениях.

"Усилия противника были сосредоточены на… повышении боеспособности подразделений; ведении разведки сил АТО", — добавили разведчики.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.