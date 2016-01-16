К Порошенко собрались приехать "гонцы" от Меркель и Олланда

Украину 18-19 января посетят специальные посланники Федерального канцлера Германии Кристоф Хойсген и президента Франции Жак Одибер.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, которое цитирует УНИАН.

Отмечается, что визит состоится в развитие договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, состоявшегося 13 января 2016 года.

Во время встреч планируется обсуждение путей интенсификации выполнения Минских договоренностей, в частности полного прекращения огня со стороны боевиков, отвода Россией тяжелого вооружения и освобождения всех заложников.

Напомним, ранее у Меркель предупредили, что не пойдут на уступки РФ по Донбассу.