Теракт в Буркина-Фасо: Яценюк поручил выяснить обстоятельства гибели украинцев

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству иностранных дел (МИД) выяснить обстоятельства трагедии в Буркина-Фасо, которая привела к гибели украинской семьи.

Как говорится в сообщении Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, МИД в сотрудничестве с компетентными органами иностранных партнеров выяснить обстоятельства гибели украинцев и предоставить всю исчерпывающую консульскую помощь.

"Трагедия, которая постигла украинских граждан в результате террористического акта в Буркина-Фасо, вызывает глубокую боль у всей нашей страны. Нет ни малейшего оправдания для актов насилия против невинных людей", — подчеркнул Яценюк.

Напомним, ранее сообщалось, что в Буркина-Фасо в результате атаки террористов погибла семья украинцев с ребенком.