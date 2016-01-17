Украине нужен не план мира, а план победы: минский формат бесполезен — Ющенко

17 января 2016, 22:12

Минский диалог не приносит пользы, источник войны — некий Захарченко, который находится внутри страны, а поэтому это не война, говорит Ющенко.

Виктор Ющенко

Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что Украине нужен не план мира, а план победы.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Спросите любого, как вы считаете, какая самая большая политическая проблема сегодня в Украине? Он скажет — война. Нам нужен план победы. Не план мира, а план победы. О мире мы будем потом говорить, когда выиграем войну или когда, не дай Бог, проиграем. И так и так мир наступает, нам нужен "мир" победы", — заявляет Ющенко.

По его мнению, одной из сторон переговоров по урегулированию конфликта должен выступать Европейский Союз.

"Надо иметь ясный план победы. Он может состоять, я только пункты назову, обязательные для победы. Первый параграф — это компонент дипломатический. Без американцев, без британцев, плюс французы, возможно, плюс китайцы, как наши гаранты, должны задействованы быть в формате переговоров…  Второе, очевидно, ЕС должен быть одним из сторон этого формата, по крайней мере как посредник… Когда мы говорим о том, что сегодня в Европе есть 7 конфликтов, то давайте не забывать, что шесть из них — на востоке Европы. Это ключевой вопрос и ключевая проблема ЕС", — отмечает третий президент.

Ющенко также подчеркивает, что мы создали ложное видение и не нацелены на врага.

"Не странно кажется, что у нас с оккупантом безвизовый режим? Свободная экономическая зона. Через нашу территорию ходят поезда оккупанта, мы торгуем с оккупантом. Очевидно, это не модель победы. Мы составили ложное видение, и поэтому мы не нацелены ни сами, ни весь мир на врага", — подчеркивает бывший глава государства.

По его мнению, ни нормандский, ни минский диалоги не приносят пользы, а агрессию главаря ДНР Александра Захарченко пытаются выставить единственной причиной войны на Донбассе.

"Любой диалог — хороший, к нему надо стремиться, но сейчас мы говорим о том, что ни нормандский диалог, ни минский диалог не имеют успеха. Почему они не имеют успеха? Когда вы смотрите на состав сторон нормандского формата: Германия — наблюдатель, Франция —наблюдатель, Россия — наблюдатель, Украина — сторона. Скажите, пожалуйста, что может дать этот формат?" — задается вопросом президент.

Ющенко уверен, что такой формат переговоров бесполезен.

"Все передается на Минский формат. Что такое Минский формат? Минский формат — это когда ОБСЕ и Россия выступают в роли наблюдателей, сторона — в лице Леонида Даниловича Кучмы— украинская официальная власть, а еще одна сторона — некий Захарченко. Этим якобы хотят сказать, что агрессор и источник войны — некий Захарченко, который находится внутри страны, а поэтому это не война", — заявляет третий президент.

Напомним, 13 января, в Минске состоялось первое в этом году заседание Трехсторонней контактной группы. По его итогам была поддержана инициатива Бориса Грызлова об объявлении "режима тишины", который должен начаться немедленно.

 фото; видео: 112 Украина

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Евросоюз война переговоры Минск агрессия Виктор Ющенко
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