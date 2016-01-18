Сводка АТО: боевики снова активизировались, очень напряженная ситуация под Горловкой

За минувшие сутки, в зоне проведения АТО на Донбассе боевики 48 раз обстреляли позиции украинских военных. Наибольшая интенсивность обстрелов зафиксирована в районе Горловки.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

По информации штаба, ситуация в зоне АТО остается напряженной.

"Боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных, применяя стрелковое оружие, минометы и гранатометы", — говорится в сообщении.

"Наибольшая интенсивность обстрелов зафиксирована в районе Горловки. Из стрелкового оружия и гранатометов боевики вели провокационные обстрелы опорных пунктов сил АТО около Майорска, Зайцево и Новогородского.

На Мариупольском направлении боевики активизировались недалеко от Старогнатовки. Там они вели огонь по украинским позициям из БМП", — сообщает штаб АТО.

Напомним, ранее сообщалось, что наибольшее количество обстрелов зафиксировано за прошедшие сутки в районе донецкого аэропорта.

видео: Військове телебачення України