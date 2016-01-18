Киеву не стоит поддаваться на шантаж Кремля, у Украины сейчас сильная позиция — политолог

Украина должна занять очень жесткую позицию. Киеву не стоит поддаваться России, поскольку Кремль сейчас не готов передать контроль над границей Украины, а возможности организовать полноценное наступление нет ни у одной из сторон.

Об этом заявил российский историк и публицист Андрей Пионтковский в интервью Espreso.tv.

По мнению историка, с военной точки зрения положение на Донбассе сейчас патовое.

"Кремль не может далее расширять свое наступление из-за того, что это неминуемо приведет к слишком большим потерям. Украинский народ будет сопротивляться. Да и Запад, в случае военного обострения вынужден будет реагировать более жестко. Но, и украинская армия не может силой освободить захваченные территории, потому что ей, в данном случае, будет противостоять вся российская армия", — говорит Пионтковский.

По его словам, учитывая ситуацию, Россия пытается, "выворачивая Киеву руки", добиться политических уступок.

Планируется втолкнуть "Лугандонию", как раковую опухоль, в политическое тело Украины. Чтобы все эти "моторылы" заседали в Раде и блокировали европейский вектор развития Украины. Хорошо бы еще и заставить в добавок за весь этот банкет Украину платить. Именно так понимает Владимир Путин Минские соглашения", — считает историк.

"У Украины сейчас очень жесткая позиция. Сильная позиция. Ни на какое военное обострение Кремль пойти не может. Поэтому, не надо поддаваться на дипломатические уловки. Надо понимать, что они никогда не отдадут границу и не выведут войска", — отметил он.

Украине надо заявить: " Есть какая-то линия раздела между Украиной и оккупированной территорией. Эту линию мы будем защищать. А то, что там происходит — это полная ответственность оккупационных войск России. Никаких "Моторил" в политическом поле Украины не будет", — добавил Пионтковский.

По его мнению, перед лицом беспрецедентного давления со стороны Нормандской группы, а теперь и со стороны Америки, Украине нужно занять твердую и взвешенную позицию.

"Украина столкнулась с военной агрессией. В этом контексте ей и надо выстраивать сейчас все политические и экономические взаимоотношения с Россией. И тут многое уже делается. Резко сокращаются все экономическое взаимодействие.

По линии Крыма — блокада. Разрыв происходит уже напрямую. Особенно после того, как вступили в силу положения об ассоциации с ЕС. Невозможная же была ситуация — война, при которой в полном масштабе продолжаются экономические связи с агрессором. Тем более, жесткая позиция в Украине должна быть по отношению к оккупированным территориям. Пусть о них беспокоится Россия. Крым и Донбасс теперь ее нарастающая проблема", — подытожил Пионтковский.

Напомним, политический обозреватель Олег Пономарь намекнул России: при позорной "жесткой капитуляции" ей не дадут даже сохранить лицо.

видео: espreso.tv