СМИ доказывают: Муженко знал, что боевики будут сбивать Ил-76 над Луганском, опубликованы документы

18 января 2016, 13:23

ГПУ обвиняет в халатности, повлекшей крушение Ил-76 Назарова, суд над которым еще продолжается.

  • СМИ доказывают: Муженко знал, что боевики будут сбивать Ил-76 над Луганском, опубликованы документы vlada.io/
  • СМИ доказывают: Муженко знал, что боевики будут сбивать Ил-76 над Луганском, опубликованы документы vlada.io/
  • СМИ доказывают: Муженко знал, что боевики будут сбивать Ил-76 над Луганском, опубликованы документы vlada.io/
  • СМИ доказывают: Муженко знал, что боевики будут сбивать Ил-76 над Луганском, опубликованы документы vlada.io/
  • СМИ доказывают: Муженко знал, что боевики будут сбивать Ил-76 над Луганском, опубликованы документы vlada.io/
  • СМИ доказывают: Муженко знал, что боевики будут сбивать Ил-76 над Луганском, опубликованы документы vlada.io/
  • Сбитый самолет над Луганском Ил-76 Reuters

Главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба генерал Виктор Муженко знал о том, что боевики готовились сбивать украинские военно-транспортные самолеты, вылетевшие в Луганск 13 июня 2014 года, однако все равно отправил их в Луганский аэропорт.

Об этом написал журналист Денис Казанский для сайта "Четвертая власть".

"Итогом решения Муженко стало уничтожение военно-транспортного самолета Ил-76 в ночь с 13 на 14 июня, который был сбит боевиками при заходе на посадку. Тогда погибли все 49 человек, находившиеся на борту самолета", — пишет журналист.

По информации СМИ, такие выводы были сделаны на основе материалов допроса Виктора Муженко, а также материалов экспертизы причин катастрофы самолета Ил-76 Министерства обороны Украины, которые оказались в распоряжении журналистов.

Трагедия, как известно, произошла в час ночи 14 июня 2014 года. В то время боевые действия под Луганском только разворачивались, и в луганском аэропорту стояли украинские войска. Вечером 13 июня в Луганский аэропорт для доставки личного состава, боеприпасов и бронетехники были направлены три самолёта Ил-76 из состава 25-й транспортной авиабригады. Первый совершил успешную посадку, второй был сбит боевиками из ПЗРК "Игла", а третий, узнав об уничтожении второго самолета, затребовал отмену посадки и повернул назад.

На следующий день, 15 июня, лидер боевиков ЛНР Валерий Болотов подтвердил, что украинский самолет был уничтожен по его приказу, так как "нарушил воздушное пространство ЛНР". А исполняющий обязанности главы министерства обороны Украины Михаил Коваль заявил, что одной из причин, приведших к гибели самолёта, могло быть предательство со стороны авиадиспетчеров.

Сегодня нам известна практически полная картина произошедшего, и мы можем утверждать, что имела место скорее служебная халатность украинского командования, чем предательство.

Расследованием занимались сразу три структуры — Министерство обороны, прокуратура и парламентская комиссия Верховной рады. 18 ноября 2014 года ГПУ выдвинула обвинение в служебной халатности, повлекшей крушение самолёта Ил-76, первому заместителю руководителя антитеррористической операции — генерал-майору Виктору Назарову. Позже Назаров был арестован, но вышел под залог. До настоящего времени суд нам ним еще продолжается. По мнению обвинения, Назаров знал, что у вооружённых формирований ЛНР появились переносные ракетные комплексы, с помощью которых можно было сбить самолет, и при этом он все равно отдал приказ на доставку людей и грузов по воздуху. 

Исходя из материалов, командующий АТО трижды в течение суток получал из Оперативного штаба Антитеррористического центра при СБУ сводки об оперативной обстановке в зоне проведения операции. Однако информацию, которая в них содержалась, Муженко называет недостоверной, а также заявляет, что не всегда имел время, чтобы ознакомиться с содержанием сводок.

"Хочу отметить, что информация, которая содержится в указанных сводках, содержит 90% ведомостей, которые не соответствуют действительности, и дезинформации. Как правило, указанную информацию невозможно использовать при проведении антитеррористической операции, так как она не содержит конкретики, в ней отсутствуют сведения про источник получения указанной информации, что не позволяет сделать вывод о ее достоверности. Соответствующие сводки передаются мне сразу после поступления, однако я не всегда имею возможность обработать такие справки в момент получения" — рассказал Муженко.

По информации СМИ, 13 июня генералу Муженко дважды была направлена справка об оперативной обстановке в районе проведения АТО, в которой утверждалось, что 2 группы боевиков, вооруженных ПЗРК, выехали из района луганского военкомата в район Луганского аэропорта, чтобы сбивать все самолеты при посадке и взлете. Однако на допросе Муженко заявил, что не помнит, знакомился ли он с содержанием сводок. Кроме того, Муженко заявил следователю, что данная информация не заслуживала внимания.

Если все, что говорит Муженко и в самом деле является правдой, то очевидно, что за гибель десантников под Луганском никто не понесет наказания, так как формально, ни Муженко, ни Назаров не нарушили никаких законов и правил, в виду отсутствия таковых. Из процитированного выше следует, что командованию было прекрасно известно о планах боевиков, однако ни один документ не обязывал его реагировать на полученную информацию. Итогом такого бездействия стала гибель 49 человек.

Интересно, что на вопрос следователя, что именно стало причиной катастрофы Ил-76, Муженко ответил, что уничтожению самолета могла способствовать утечка информации про запланированный полет, однако достоверных данных на этот счет у него нет.

Но на самом деле такие данные есть у нас. Более того, к моменту уничтожения Ил-76, такая информация уже была секретом полишинеля. Вот только знали об этом, похоже, все, кроме самого командующего АТО, пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что Генпрокуратура выдвинула обвинения в гибели 49 украинских военных под Луганском генерал-майору Генштаба Виктору Назарову.

В ночь на 14 июня 2014 года во время захода на посадку в аэропорту Луганска был сбит военно-транспортный самолет Ил-76.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
гибель аэропорт теракт самолет Луганск генерал десантники Генштаб Назаров Ил76
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за сотни тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Лауреат Нобелевской премии родом из Украины попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
«Выстрелили в спину»: Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
07:53
Скандальный чешский политик сравнил Украину с "черной финансовой дырой"
07:11
Эксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/доллар
06:58
Обрубить все концы: что даст прекращение ж/д сообщения с Россией мнение
06:36
Названы самые завистливые знаки Зодиака
06:14
Ученые изобрели препарат, тормозящий старение
05:51
Проект "Новороссия": военный эксперт назвал главную цель активности РФ в Азовском море
05:23
Как держать Успенский пост-2018: питание по дням
04:49
"Могильная эстафета": Захарченко привезут в подарок розу с могилы экс-президента Сербии
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять