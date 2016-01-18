СМИ доказывают: Муженко знал, что боевики будут сбивать Ил-76 над Луганском, опубликованы документы

Главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба генерал Виктор Муженко знал о том, что боевики готовились сбивать украинские военно-транспортные самолеты, вылетевшие в Луганск 13 июня 2014 года, однако все равно отправил их в Луганский аэропорт.

Об этом написал журналист Денис Казанский для сайта "Четвертая власть".

"Итогом решения Муженко стало уничтожение военно-транспортного самолета Ил-76 в ночь с 13 на 14 июня, который был сбит боевиками при заходе на посадку. Тогда погибли все 49 человек, находившиеся на борту самолета", — пишет журналист.

По информации СМИ, такие выводы были сделаны на основе материалов допроса Виктора Муженко, а также материалов экспертизы причин катастрофы самолета Ил-76 Министерства обороны Украины, которые оказались в распоряжении журналистов.

Трагедия, как известно, произошла в час ночи 14 июня 2014 года. В то время боевые действия под Луганском только разворачивались, и в луганском аэропорту стояли украинские войска. Вечером 13 июня в Луганский аэропорт для доставки личного состава, боеприпасов и бронетехники были направлены три самолёта Ил-76 из состава 25-й транспортной авиабригады. Первый совершил успешную посадку, второй был сбит боевиками из ПЗРК "Игла", а третий, узнав об уничтожении второго самолета, затребовал отмену посадки и повернул назад.

На следующий день, 15 июня, лидер боевиков ЛНР Валерий Болотов подтвердил, что украинский самолет был уничтожен по его приказу, так как "нарушил воздушное пространство ЛНР". А исполняющий обязанности главы министерства обороны Украины Михаил Коваль заявил, что одной из причин, приведших к гибели самолёта, могло быть предательство со стороны авиадиспетчеров.

Сегодня нам известна практически полная картина произошедшего, и мы можем утверждать, что имела место скорее служебная халатность украинского командования, чем предательство.

Расследованием занимались сразу три структуры — Министерство обороны, прокуратура и парламентская комиссия Верховной рады. 18 ноября 2014 года ГПУ выдвинула обвинение в служебной халатности, повлекшей крушение самолёта Ил-76, первому заместителю руководителя антитеррористической операции — генерал-майору Виктору Назарову. Позже Назаров был арестован, но вышел под залог. До настоящего времени суд нам ним еще продолжается. По мнению обвинения, Назаров знал, что у вооружённых формирований ЛНР появились переносные ракетные комплексы, с помощью которых можно было сбить самолет, и при этом он все равно отдал приказ на доставку людей и грузов по воздуху.

Исходя из материалов, командующий АТО трижды в течение суток получал из Оперативного штаба Антитеррористического центра при СБУ сводки об оперативной обстановке в зоне проведения операции. Однако информацию, которая в них содержалась, Муженко называет недостоверной, а также заявляет, что не всегда имел время, чтобы ознакомиться с содержанием сводок.

"Хочу отметить, что информация, которая содержится в указанных сводках, содержит 90% ведомостей, которые не соответствуют действительности, и дезинформации. Как правило, указанную информацию невозможно использовать при проведении антитеррористической операции, так как она не содержит конкретики, в ней отсутствуют сведения про источник получения указанной информации, что не позволяет сделать вывод о ее достоверности. Соответствующие сводки передаются мне сразу после поступления, однако я не всегда имею возможность обработать такие справки в момент получения" — рассказал Муженко.

По информации СМИ, 13 июня генералу Муженко дважды была направлена справка об оперативной обстановке в районе проведения АТО, в которой утверждалось, что 2 группы боевиков, вооруженных ПЗРК, выехали из района луганского военкомата в район Луганского аэропорта, чтобы сбивать все самолеты при посадке и взлете. Однако на допросе Муженко заявил, что не помнит, знакомился ли он с содержанием сводок. Кроме того, Муженко заявил следователю, что данная информация не заслуживала внимания.

Если все, что говорит Муженко и в самом деле является правдой, то очевидно, что за гибель десантников под Луганском никто не понесет наказания, так как формально, ни Муженко, ни Назаров не нарушили никаких законов и правил, в виду отсутствия таковых. Из процитированного выше следует, что командованию было прекрасно известно о планах боевиков, однако ни один документ не обязывал его реагировать на полученную информацию. Итогом такого бездействия стала гибель 49 человек.

Интересно, что на вопрос следователя, что именно стало причиной катастрофы Ил-76, Муженко ответил, что уничтожению самолета могла способствовать утечка информации про запланированный полет, однако достоверных данных на этот счет у него нет.

Но на самом деле такие данные есть у нас. Более того, к моменту уничтожения Ил-76, такая информация уже была секретом полишинеля. Вот только знали об этом, похоже, все, кроме самого командующего АТО, пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что Генпрокуратура выдвинула обвинения в гибели 49 украинских военных под Луганском генерал-майору Генштаба Виктору Назарову.

В ночь на 14 июня 2014 года во время захода на посадку в аэропорту Луганска был сбит военно-транспортный самолет Ил-76.