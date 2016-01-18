Порошенко собирается ехать в Давос: поговорит с главой МВФ и премьером Нидерландов

20-22 января 2016 года президент Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Планируется, что Порошенко примет участие в неформальных заседаниях мировых экономических лидеров на темы "Императивы на 2016 год" и "Борьба с гибридными угрозами".

Программой визита также предусмотрено проведение президентом Украины ряда двусторонних встреч, в частности с директором-распорядителем МВФ К.Лагард, президентом Международного Комитета Красного Креста П.Мауэром, премьер-министром Королевства Нидерланды М.Рютте, а также с ведущими представителями международных деловых и инвестиционных кругов.