В ЕС рассыпались в комплиментах Украине за реформы

Украинская власть сделала невероятную работу по продвижению вперед процесса реформ и говорит о необходимости ее продолжения при поддержке Европейского Союза.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, передает УНИАН.

Отмечается, что об этом она заявила в понедельник в Брюсселе по завершении заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел.

"Мы подтвердили полную поддержку выполнению Минских договоренностей. Но впервые мы сфокусировались не только на Минске, но на процессе реформ в Украине, особенно реформы судебной системы, государственного управления, децентрализации. Мы признали невероятную работу, которую проделала украинская власть за последние месяцы, чтобы продвигать повестку дня реформ очень конкретными шагами", — сказала Могерини.

Высокий представитель также сообщила, что министры иностранных дел стран ЕС разделяют оценку в отношении того, что эта работа должна продолжаться, особенно после вступления в силу углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Также, по ее словам, они признали необходимость "поддерживать украинскую власть лучше скоординированным путем между ЕС и государствами-членами, чтобы гарантировать продолжение выполнения повестки дня реформ", выгоды которые получат все украинцы. "Время (пришло), чтобы принести результаты в очень сложных условиях, и это - суть нашего взаимодействия с Украиной", — подчеркнула Высокий представитель.

Могерини подчеркнула, что в ЕС "аплодировали невероятной работе, которую проделала украинская власть за последние месяцы, чтобы внедрить и начать выполнять реформы". "По этому поводу у нас нет сомнений", — подчеркнула она.

В этой связи Высокий представитель отметила, что ЕС должен поощрять и поддерживать этот процесс, чтобы он был устойчивым, "не меняя украинскую власть, правительство, президента, парламент, местную власть, но активно поддерживая этот процесс". "Мы изучили из прошлого и настоящего, когда вы начали процесс, никогда не бывает достаточно. Вы должны фокусироваться на том, как вы можете сделать его (процесс) лучше и устойчивым", — добавила она.

Могерини вновь подчеркнула, что в ЕС "всегда говорили и продолжают говорить, что Минские договоренности должны быть полностью выполнены всеми сторонами". "И решение Совета прошлого декабря продлить санкции для России на следующие шесть месяцев было четким сигналом наших обязательств. В этом нет никаких сомнений", — подчеркнула Высокий представитель.

Напомним, ранее сообщалось, что посол США призвал Порошенко, Яценюка и Гройсмана больше заниматься реформами, а не политикой.