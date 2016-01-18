Журналист объяснил, почему украинцы десятки лет будут ненавидеть слово "Россия"

Украинцы теперь вправе в течение многих десятков лет ненавидеть слово "Россия", а украинцы и русские — не братские народы, так как у них разные национальные герои и приоритеты.

Об этом заявил известный российский журналист и публицист Александров Невзоров в интервью УНИАН.

"Мы никакие не братские народы. В этом надо отдавать себе отчет. И у русских, и украинцев есть свои национальные герои, свои национальные приоритеты, свои национальные важности и неважности. Это совершенно разные народы, которые случайно связались между собой благодаря географической близости. Это народы с разными культурами, разными взглядами на жизнь. Ничего особо общего в них нет. Морочить себе голову каким-то братством можно, если кто-то хочет. У меня этих иллюзий нет", — заявил Невзоров.

"Я понимаю, что украинцы теперь вправе в течении многих десятков лет вздрагивать от слова "Россия" и ненавидеть его. Это правильно. Я знаю, что это не моя вина и не вина тех людей, которые мне близки, но все равно и я подпадаю под ответственность за то, что Россия устроила на том же самом Донбассе: за эти бесконечные трупы, за террористов, которые прячутся за поликлиниками и торговками семечками, за маразм "русского мира". К сожалению, перед Украиной и я тоже должен за это отвечать. А Украина вправе и меня презирать и ненавидеть", — добавил он.

"Но вообще рисовать себе иллюзии того, что все побросают фуражки, папахи и сольются в гопаке и камаринском — такого не будет. Нас не простят и правильно сделают. Такое не прощают", — подчеркнул Невзоров.

Напомним, ранее журналист заявил российским эмигрантам: Украина — это другая страна, мы близкие народы, но не братские.