В разведке объяснили, зачем Россия активно использует бои на Донбассе

Для дискредитации Украины в глазах Евросоюза накануне референдума по вопросу ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС, который пройдет в апреле в Нидерландах, Россия будет активно использовать боевые действия на Донбассе.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, пишет 112 Украина.

"РФ будет активно использовать боевые действия и вообще сложную ситуацию на востоке Украины для того, чтобы еще больше обострить ситуацию и создать все условия для того, чтобы дискредитировать наше государство перед европейским сообществом", — сказал Скибицкий.

По его словам, одним из примеров обострения ситуации может быть увеличение количества обстрелов позиций украинских войск в зоне проведения антитеррористической операции (АТО).

"Если посчитать, то количество обстрелов с начала года не только не уменьшилось, а наоборот – увеличилось. В течение последней недели ГУР зафиксировано около 300 случаев обстрелов наших позиций. Это с учетом того, что на предыдущей неделе таких обстрелов было всего около 150", — отметил Скибицкий.

Он подчеркнул, что ГУР постоянно отслеживает возможность усиления угрозы, осуществления провокаций и террористических актов и прилагает все усилия, "чтобы такие факты были выявлены заранее и планы РФ тоже были разоблачены и доведены до соответствующих структурных подразделений, разведывательных служб, специальных служб Украины для того, чтобы нейтрализовать такую угрозу".

Как сообщали СМИ, 18 января в YouTube появилось видео, где люди в масках, выдающие себя за бойцов полка "Азов", угрожают гражданам Нидерландов терактами в случае, если их государство не ратифицирует Соглашение об ассоциации Украины и ЕС. Неизвестные на видео также сжигают флаг Нидерландов. В то же время в самом "Азове" сразу сообщили, что видео — "фейк", и указали, что внешний вид и форма одежды людей на видео отличаются от принятых в подразделении.

Напомним, ранее адмирал запаса ВМС Украины Игорь Кабаненко заявил, что Кремль готовит блицкриг на юге Украины, а конфликт на Донбассе далек от завершения.